Крабовым объемам определили пользователей: полные результаты торгов

19 октября стали известны результаты заключительного дня аукциона по продаже долей крабовых квот. Fishnews обобщил, какая компания какие лимиты приобрела.

Крабовый аукцион проходил в течение трех дней — с 16 по 18 октября. Участникам были предложены доли нового вида квот — добычи крабов в инвестиционных целях — 2022. Все на торги было выставлено 27 лотов, все по Дальневосточному бассейну (по Северному бассейну продажа сдвинута на более поздний срок).

В итоге, согласно данным электронной системы аукциона, компании приобрели следующие лоты.

«Амуррыбпром» стал победителем по лоту, включающему 100% доли квот краба-стригуна опилио Западно-Сахалинской подзоны, волосатого четырехугольного краба Камчатско-Курильской подзоны, колючего краба подзоны Приморье, Южно-Курильской зоны, Восточно-Сахалинской подзоны, синего краба Восточно-Сахалинской подзоны. Итоговая цена на торгах составила свыше 3,1 млрд рублей. Обязательство — строительство промыслового судна.

ДВКК (структура СЗРК) купила два лота — суммарно по 11,11% квот опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Договор на каждый пакет долей должен быть заключен по начальной цене — по 7,6 млрд рублей. Обязательства — создание двух крупных логистических комплексов.

«Феникс» (компания связана с «Океанрыбфлотом») стал победителем по двум комплектам долей квот: в совокупности по 11,11% квот опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Обязательства — постройка двух краболовов. Цена — более чем 7,9 млрд рублей за каждый лот.

Тихоокеанская рыбопромышленная компания признана победительницей по одной позиции. Комплект включает по 5,555% квот опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Ценовое предложение — свыше 7,9 млрд рублей. Обязательство — строительство промыслового судна.

«Север» («Сигма Марин») стал покупателем трех лотов. Первый — по 25% квот на добычу стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, опилио в тех же районах и синего краба в Западно-Беринговоморской зоне. Приобретатель долей должен построить краболов. Цена покупки лота — свыше 10,4 млрд рублей.

Второй комплекс включает по 33,333% квот на промысел опилио, синего краба, равношипого краба в Западно-Камчатской подзоне и бэрди в Камчатско-Курильской подзоне. Ценовое предложение — свыше 7,1 млрд рублей. Обязательство — также строительство судна.

Третий лот — по 5,555% квот опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. За право на промысел этих объектов компания предложила свыше 7,9 млрд рублей. Также она должна будет построить промысловое судно.

«Восток» (учредители — компания «Восход» и Никита Кожемяко) победил в торгах по двум лотам. Суммарно это по 11,11% квот опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Приобретатель принимает обязательства по постройке двух краболовов. Цена — более чем 7,9 млрд рублей за каждый комплект долей квот.

«Островной-Краб» (УК «Дальневосточный рыбак») — покупатель четырех лотов. Первый — по 25% квот на вылов краба-стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, краба-стригуна опилио в тех же районах и синего краба в Западно-Беринговоморской зоне. Цена — более 10,4 млрд рублей. Обязательство — постройка краболовного судна.

Второй лот — по 33,333% квот на вылов стригуна опилио, синего, равношипого крабов в Западно-Камчатской подзоне и краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне. Цена — более 7,1 млрд рублей. Обязательство — краболов.

Еще два лота — это одинаковые комплекты долей квот в Охотском море. Компания, таким образом, получает по 11,11% квот опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Цена каждого лота — более чем 7,9 млрд рублей. Инвестор должен построить под эти доли два промысловых судна.

«Калан» оказался единственным заявителем по лоту, включающему 100% доли квот равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне, центральной части Охотского моря, Южно-, Северо-Курильской зонах. Комплекс долей в этом случае отходит по начальной цене — более 5,6 млрд рублей. Приобретатель должен построить краболов.

ГК «Русский краб»

«Владкраб» купил три лота. Первый набор предусматривает 25% доли квот краба-стригуна бэрди Западно-Беринговоморской зоны, Карагинской подзоны, стригуна опилио в этих районах, синего краба Западно-Беринговоморской зоны. Цена — более 10,4 млрд рублей. Обязательство — постройка промыслового судна.

Второй комплект — это права на вылов в Охотском море: 5,555% доли квот стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Цена победителя — свыше 7,9 млрд рублей. Под этот набор долей компания должна построить краболов.

Третий комплект — это также права на промысел в Охотском море: по 33,333% квот на вылов стригуна опилио, синего краба, равношипого краба в Западно-Камчатской подзоне и краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне. Цена — более 7,1 млрд рублей. Победитель должен построить краболовное судно.

«Б-Краб» должен получить набор в Охотском море: 5,555% доли квот стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Лот ушел по начальной цене — более 7,6 млрд рублей. Инвестиционное обязательство — строительство малого логистического комплекса.

«Дальневосточный краб» стал победителем по трем лотам. Суммарно получается, что компании достается по 16,665% квот стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Стоимость каждого лота составила более 7,9 млрд рублей. Обязательства — постройка трех краболовов.

ГК «Антей»

«Антей» выиграл три лота. Первый включает доли квот в Беринговом море — по 25% квот добычи стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, опилио в этих же районах и синего краба в Западно-Беринговоморской зоне. Ценовое предложение — более 10,4 млрд рублей. Инвестобязательство — строительство промыслового судна.

Другие два лота — наборы долей квот опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Компания приобрела по 11,11% квот этих объектов под обязательство ввести в строй два промысловых судна. Цена каждого лота — более чем 7,9 млрд рублей.

«Евразийский рыбный центр» выиграл набор долей квот в Охотском море: опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. По 5,555% каждая доля. Ценовое предложение — более 7,9 млрд рублей. Победитель торгов должен построить крупный логистический комплекс.

В Росрыболовстве объем средств, которые должны поступить по итогам аукционов в федеральный бюджет, оценили более чем в 214,5 млрд рублей. Глава ведомства Илья Шестаков рассказал, на что планируется направить финансирование.

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