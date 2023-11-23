Предприятия Приморья нарастили вылов

Предприятия Приморского края увеличили добычи водных биоресурсов более чем на 20 тыс. тонн - до 718 тыс. тонн. Отрасль вносит основной вклад в реализацию национального проекта по развитию экспорта продукции АПК.

Рыбаки Приморского края по сравнению с прошлым годом увеличили добычу минтая, сардины-иваси и кальмара, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона со ссылкой на агентство по рыболовству региона.

С начала года выловлено 482,3 тыс. тонн минтая, иваси – 72,5 тыс. тонн, кальмара – 23,1 тыс. тонн. Всего приморские предприятия добыли 718 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 23,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года, уточнили в ведомстве.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» из Приморья за девять месяцев отправлено агропромышленной продукции более чем на 1,2 млрд долларов, в том числе рыбы и морепродуктов на 978 млн долларов. Рыбная продукция в основном пользуется спросом в Китае и Республике Корея, отметили в пресс-службе.

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