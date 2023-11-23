Полицейские перекрыли канал для поставок рыбы и икры «с темным прошлым»

В Приморском крае правоохранители задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте немаркированной рыбной продукции в особом крупном размере. Изъято лосося и икры на сумму около 15 млн рублей.

Подозреваемых в обороте немаркированной рыбопродукции задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Уссурийску.

Предварительно установлено, что злоумышленники вылавливали лосось во время нереста. Тушки и икру приморцы собирались сбывать, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Местных предпринимателей полицейские задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Путина–2023». Обнаружены склады, в которых хранилось свыше 39 тонн кеты и более 500 кг красной икры. Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ. «Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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