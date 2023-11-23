Илья Шестаков: Лососевая путина взяла серебряную медаль

Лососевая путина на Дальнем Востоке показала второй результат после 2018 г., отметил на заседании ДВНПС глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Промысел лососей в этом году завершился с серебряной медалью, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Дальневосточном научно-промысловом совете. На осеннем заседании ДВНПС традиционно подводит итоги «красной путины».

Общий вылов тихоокеанских лососей составил 609 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Основные уловы пришлись на долю Камчатки, где на этот раз и собрался совет.

«Справились все неплохо», — резюмировал глава Федерального агентства по рыболовству.

Совсем скоро предстоит приступить к подготовке стратегий по организации промысла красной рыбы на 2024 г., отметил Илья Шестаков. Соответствующее поручение руководитель Росрыболовства дал Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Напомним, что такие стратегии готовятся по регионам и обозначают основные вопросы организации лова лососей.

Глава Росрыболовства подчеркнул, много вопросов предстоит решить по работе аквакультурных предприятий. Такие организации будут ориентировать на оформление рыбоводных участков.

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