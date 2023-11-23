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Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА ознакомилась с ходом ремонтных работ и поговорила с экипажем. Фото пресс-службы отраслевого объединения

Ольга Булкова: Своим судам — свои верфи

Российским судам основные ремонты лучше осуществлять на отечественных верфях, считает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. По ее мнению, это не только обеспечит вклад в экономику страны, но и поспособствует развитию компетенций судоремонтников.

Корреспондент Fishnews побывал на борту транспортного рефрижератора «Юпитер», стоящего в плавучем доке во Владивостоке. Здесь судно готовится к пятилетнему освидетельствованию регистра.

Судовладелец «Юпитера» состоит в группе компаний с предприятием Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. Председатель отраслевого объединения Ольга Булкова ознакомилась с ходом ремонтных работ и поговорила с экипажем.

Всего Союз включает 16 предприятий рыбной отрасли различного профиля — от промысла и переработки до торговли, судоремонта и проектирования. Так, подготовка к освидетельствованию и ремонт на «Юпитере» ведутся силами не только судоремонтного завода во Владивостоке, но и Охотского СРЗ, приславшего в Приморье команду из сорока человек. ОСРЗ тоже входит в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

За работы с подводной частью судна отвечают владивостокские ремонтники, а надводная часть — это зона ответственности охотских специалистов, рассказал гендиректор ОСРЗ Евгений Булков. Сотрудники ОСРЗ работают в России и за рубежом, причем ремонтируют как средние, так и крупнотоннажные суда любого назначения, отметил он.

«Важно, чтобы российские суда осуществляли ремонты, по крайней мере основные, на отечественных верфях. Это обеспечит и вклад в экономику страны, и развитие компетенций судоремонтников. Мы считаем, что наши инженеры способны производить комплектующие узлы и механизмы в России», — подчеркнула Ольга Булкова.

Руководитель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза также прокомментировала принятые в июне текущего года изменения в Налоговый кодекс которые сделали возможным применение нулевой ставки НДС для судоремонтных предприятий.

«В текущих условиях выполнение работ предприятиями, использующими данную меру поддержки, чаще всего будет иметь отрицательный экономический эффект для заказчиков-судовладельцев. Вызвано это тем, что приобретение работ с НДС по ставке 0% не позволит заказчикам применять соответствующие налоговые вычеты. В то же время судоремонтный завод не сможет снизить стоимость своих услуг, так как он обязан заработать и направить 20% выручки на развитие производства. При таких обстоятельствах судовладельцу не всегда будет выгодно размещать заказы на ремонт судов на российских заводах, воспользовавшихся мерой поддержки по обнулению НДС», — обратила внимание Ольга Булкова.

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Fishnews

  • Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА ознакомилась с ходом ремонтных работ и поговорила с экипажем. Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • Судовладелец «Юпитера» состоит в группе компаний с предприятием Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • Российские суда основные ремонты должны осуществлять на отечественных верфях, считает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА. Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • За надводную часть ремонта отвечает Охотский СРЗ, входящий в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз. Фото пресс-службы отраслевого объединения
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