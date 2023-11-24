Ученые освежили данные о пополнении тихоокеанских лососей

Специалисты дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обсудили результаты осенних экспедиций в Беринговом и Охотском морях. Основным объектом исследований ученых стали сеголетки тихоокеанских лососей.

В комплексных научно-исследовательских работах, проведенных в Беринговом и Охотском морях с сентября по начало ноября, участвовало два научных судна — «ТИНРО» и «Профессор Кагановский». Вместе они охватили площадь более 1,2 млн кв. км. Предварительные итоги экспедиции рассмотрели на расширенном заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Основным объектом изучения выступали сеголетки тихоокеанских лососей, скатившиеся в море из рек, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Траловые съемки выполнялись в эпипелагиали российских вод западной части Берингова моря, тихоокеанских вод Командорских островов, южной, западной и восточной частей Охотского моря. Специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов определили численность и биомассу всех представителей нектона и макропланктона, а также выявили особенности климатоокеанологического режима в этих районах.

В Беринговом море основными видами оказались трехиглая колюшка — 30% суммарного веса уловов, тихоокеанская сельдь — 24%, тихоокеанские лососи — 21%, тихоокеанская сайра — 10% и головоногие — 8%. Среди лососевых доминировали неполовозрелая кета — 42% и нерка — 37%, а также встречались сеголетки горбуши — 13%.

Самыми массовыми обитателями вод Охотского моря стали дальневосточная сардина-иваси — 44%, тихоокеанские лососи — 18%, тихоокеанская сельдь — 17,8%, а также мезопелагические виды, представленные в первую очередь дальневосточной серебрянкой, японским анчоусом и головоногими. В структуре биомассы рыб семейства лососевых отмечена значительная доля сеголеток горбуши (52%) и кеты (28%).

Собранные в экспедиции данные о молоди лососей будут учтены при прогнозировании лососевой путины на 2024 г.

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