Дело о поддельной икре расследуют в Тамбове

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту производства имитированной икры, которую выдавали за натуральную. Всего полицейские изъяли около двух тонн продукции.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители пресекли погрузку товара в машину для перевозки в торговые точки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД, поддельную икру изготавливали в Тамбове, нелегальный цех располагался в ангаре. Оттуда полицейские изъяли производственную линию, 20 кг сырья сомнительного качества и неизвестной торговой марки, 13,5 тыс. банок готового товара весом 140 г каждая.

Отмечено, что реализовывать псевдоикру планировали на территории региона. При этом стоимость поддельной продукции могла быть в два раза ниже рыночной стоимости настоящей икры, обращают внимание в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Назначена экспертиза на соответствие икры требованиям качества. Расследование продолжается.

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