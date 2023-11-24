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С 11 по 20 ноября в Новом Каире (Египет) в режиме видеосвязи прошли мероприятия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Фото пресс-службы организации

ИККАТ дала новые рекомендации по тунцовому промыслу

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) обновила меры для защиты запасов, обеспечивающие устойчивость промысла. На сессии приняты 20 новых рекомендаций и четыре резолюции, определяющие работу ИККАТ.

С 11 по 20 ноября в Новом Каире (Египет) в режиме видеосвязи прошли мероприятия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ): Комитет по выполнению мер по сохранению и управлению и 28-я очередная сессия. На ней присутствовали 583 делегата из 47 стран — членов ИККАТ, четырех сотрудничающих стран, 10 межправительственных и 26 неправительственных организаций. В состав делегации нашей страны вошли представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Атлантического филиала ВНИРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, в документах сессии отражено, что Россия в 2023 г. полностью и в установленное время выполнила все обязательства перед ИККАТ по представлению отчетных и статистических данных, а также по соблюдению мер по сохранению и управлению запасами за 2022-2023 гг.

Комитет по выполнению мер по сохранению и управлению (COC) рассмотрел программы научных наблюдателей, инспекционные меры в портах и порядок заполнения контрольных отчетных листов по акулам и мечерылым рыбам. Определены схемы инспекций судов в открытом море и минимальные стандарты систем электронного мониторинга (EMS).

Дискуссию на сессии вызвали рост бюджета комиссии на 2024-2025 гг. и увеличение взносов некоторых стран. Секретариатом ИККАТ Россия, как и другие отдельные государства, отнесена к группе «А» — группе стран с развитой рыночной экономикой. В новом формате расчета взнос в 2024 г. увеличивался 4,8 раза. Глава делегации РФ сделал два заявления о несогласии с повышением взноса. В итоге бюджет был принят с поправками.

В АтлантНИРО подчеркнули, что на панели 1 особенно острое обсуждение проходило в отношении мер по управлению тропическими тунцами. Акцент делался на распределение лимитов вылова большеглазого тунца по странам. Гватемала заявила о недопустимости предложений (от ЕС, Японии и прочих участников) внесенных в проект документа без обсуждения с другими странами. Ряд африканских стран поддержали позицию республики и предложили привлечь руководителей ИККАТ к решению вопроса. Спорные вопросы были разрешены путем дополнительных переговоров.

На заседаниях панели 2 был сделан обзор мер по регулированию промысла длинноперого и синего тунцов. Рассмотрен «Протокол по исключительным обстоятельствам», которые позволят оперативно пересмотреть меры по управлению запасом синего тунца.

Работа панели 4 включала оценку стратегии управления (MSE) запасами меч-рыбы, парусника и мер по сохранению запасов синей и китовой акул.

Сессия утвердила предложенные меры по панелям 2 и 4.

На пленарных заседаниях сессии провели выборы должностных лиц комиссии. Утверждено вступление в Международную Конвенцию по биоразнообразию (CBD) и присоединение к договору «Биоразнообразие за пределами национальной юрисдикции» (BBNJ). Предложен и утвержден подход по работе со странами, вылавливающими тунца вне квот ИККАТ и не являющихся членами и не сотрудничающими с комиссией. Отмечено, что такой промысел представляет угрозу для управления запасами конвенционных видов.

«Принятые на сессии ИККАТ 2023 г. рекомендации и резолюции не препятствуют возобновлению российского специализированного промысла тунцов в Атлантическом океане», — заявили в АтлантНИРО.

24-ю внеочередную сессию комиссии решено провести в ноябре будущего года.

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Fishnews

  • С 11 по 20 ноября в Новом Каире (Египет) в режиме видеосвязи прошли мероприятия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Фото пресс-службы организации
  • На сессии присутствовали 583 делегата из 47 стран — членов ИККАТ, четырех сотрудничающих стран, 10 межправительственных и 26 неправительственных организаций. Фото пресс-службы ИККАТ
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