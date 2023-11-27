Япония ужесточит контроль над добычей голубого тунца

Агентство по рыболовству Японии планирует ввести дополнительные требования по отчетности о добыче голубого тунца. Теперь промысловики будут обязаны не только сообщать об общем объеме уловов, но и информировать о каждой пойманной особи весом от 30 кг.

Соответствующее решение принято после появления информации о том, что некоторая часть уловов тунца не была задекларирована. Предполагается, что рыбаки будут передавать название промыслового судна, а также порт и время выгрузки для каждой отдельной особи тунца весом не менее 30 кг, пишет The Japan News.

Таким образом дистрибьюторы и рыбопереработчики смогут быть уверены, что поступившая к ним рыба не была выловлена незаконно. В агентстве также намерены обязать рыбопромышленников использовать квитанции о транзакциях, QR-коды и другие средства для предоставления покупателям информации о легальности улова, сообщает корреспондент Fishnews.

Для реализации этих планов правительство Японии намерено потратить 54 млн иен (около 361 тыс. долларов) на оборудование для мониторинга выгрузки голубого тунца в портах. Кроме того, рассматривается возможность создания отдельной должности для контроля за операциями по выгрузке в следующем финансовом году (он начнется в апреле 2024 г.).

Напомним, что объем вылова голубого тунца регулируется в рамках международных соглашений, направленных на восстановление запасов этой рыбы.

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