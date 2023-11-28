Российскую рыбу в ЕС встретят пошлиной

Евросовет исключил рыбу и морепродукты России и Белоруссии из новой схемы автономных тарифных квот (ATQs) на 2024-2026 гг. С начала следующего года вся рыбопродукция двух стран начнет облагаться стандартной пошлиной в 13,7% вместо нулевой.

Европейский совет единогласно утвердил соответствующее решение 27 ноября. Как сообщает корреспондент Fishnews, схема автономных тарифных квот распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС.

Так как тарифы накладываются в соответствии со страной происхождения, изменения охватят и ту российскую и белорусскую рыбу, которая попадает на европейский рынок через заводы Китая, обращает внимание портал IntraFish.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Евросовета, решение мотивировалось «ухудшением отношений между ЕС и Россией», а также «широкой поддержкой Белоруссией российской агрессии против Украины».

Напомним, европейские рыбопереработчики и импортеры просили отложить исключение российской белой рыбы из ATQs. По данным IntraFish, Евросоюз сильно зависит от внешних поставок рыбопродукции, так как его собственные рыболовство и аквакультура способны удовлетворить лишь 39% от общей потребности ЕС.

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