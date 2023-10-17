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Предприятия Евросоюза закупают для переработки, в частности, российскую треску и пикшу. Фото предоставлено АТФ

Российскую белую рыбу хотят защитить от санкций Евросоюза

Европейские переработчики и импортеры рыбы просят власти ЕС отсрочить исключение российской белой рыбы из системы тарифных квот, сохранив на нее нулевую ввозную пошлину.

С таким письмом в Евросовет и Еврокомиссию обратились руководители отраслевых ассоциаций AIPCE Гуус Пастур (Guus Pastoor) и CEP Йобана Бермудез (Yobana Bermudez), сообщает корреспондент Fishnew.

Ранее в ряде зарубежных отраслевых СМИ проходила информация о намерении руководства Евросоюза в качестве санкций исключить российскую и белорусскую рыбу из системы тарифных квот (ATQ) с января 2024 г. В этом случае рыбу обложат пошлиной в 13,7% вместо нулевой, действующей сейчас при ввозе определенного объема.

Авторы письма подчеркивают высокую зависимость европейского рынка от импорта российской рыбы в качестве сырья для переработки в Евросоюз (поставленного либо напрямую, либо после первичной обработки в третьих странах, таких как Китай).

«Мы должны подчеркнуть, что любой переход на альтернативное сырье в любой цепочке поставок потребует времени и повлияет на способность компании сектора для доступа к основным продуктам», — говорится в обращении. Авторы просят в крайнем случае дать хотя бы один год на переходный период.

AIPCE (Европейская ассоциация переработчиков и торговцев рыбой) и CEP (Европейская федерация национальных организаций импортеров и экспортеров рыбы) были созданы в 1959 г. и сотрудничают, создав AIPCE-CEP.

Согласно собственной информации AIPCE-CEP, они представляет 19 национальных ассоциаций Евросоюза из 12 государств — членов и 3 национальных ассоциаций в третьих странах (Великобритания, Норвегия, Марокко), союз двух отраслевых объединений включает более 3,9 тыс. предприятий и 128 тыс. человек. Это свыше 80% репрезентативности на уровне ЕС. Стоимость продукции AIPCE-CEP составляет около 30 млрд евро, что примерно в три с половиной раза превышает оборот сектора рыболовства Евросоюза.

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