Марифермеры приобрели права на три акватории у берегов Крыма

Подведены итоги аукциона по четырем участкам под индустриальную аквакультуру у побережья Республики Крым. Самый дорогой РВУ остался невостребованным, три других проданы за 410-693 тыс. рублей.

Напомним, на торги выставлялись три участка в Черном море вдоль западного побережья полуострова, четвертый — в акватории бухты Татарской в Азовском море. На один из участков стартовая цена составляла 3,48 млн рублей, на остальные — 391-660 тыс. рублей.

В итоге аукцион по самому дорогому участку признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, права на три других проданы за 410-693 тыс. рублей.

В отношении непроданного лота комиссия по проведению аукциона рекомендовала организатору — Азово-Черноморскому теруправлению Росрыболовства — в срок не более шести месяцев провести новые торги.

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