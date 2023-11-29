Требования к локализации для судов под инвестквоты хотят разделить по этапам

В требования к судам, которые строятся под инвестквоты, предполагается внести поправки. Для того чтобы обеспечить достройку флота в рамках первого этапа, необходимо разграничить положения о локализации, считают разработчики.

Минэкономразвития проводит публичные консультации по проекту изменений в требования, утвержденные постановлением правительства от 7 августа 2023 г. 1287.

Напомним, летом при подготовке к запуску второго этапа программы инвестквот правительство обновило требования к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам. При этом было указано, что при строительстве флота нужно ориентироваться на нормативы по локализации, установленные постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Этот принцип распространили и на суда первого этапа.

Теперь требования к локализации для судов первой и второй волны программы инвестквот предлагается разграничить — соответствующее постановление правительства подготовил Минсельхоз.

Разграничение необходимо, чтобы обеспечить завершение постройки судов первого этапа, говорится в сопроводительных материалах. При строительстве такого флота зачастую использовалось зарубежное оборудование, закупленное заранее после заключения судостроительных контрактов. По таким судам невозможно обеспечить соблюдение требований, установленных 719-м постановлением.

Также предлагается учесть случай с судном, по которому договор был растрогнут с заказчиком в добровольной форме и заключен договор с новым инвестором, решившим завершить строительство. Получается, что заявление на инвестквоты было подано в 2023 г., а строительство началось в 2017 г. и для оснащения было закуплено в основном иностранное оборудование.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews