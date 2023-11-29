Общественный совет обсудит меры по безопасности рыбаков

На заседании в декабре Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрит программу профилактики для обеспечения безопасности промыслового флота на 2024 г.

Общественный совет при Росрыболовстве соберется на очередное заседание 12 декабря. Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается подвести итоги работы за год и обсудить другие темы.

Среди них — программа профилактики нарушений в сфере безопасности плавания судов рыбопромыслового флота на 2024 г. Напомним, что акцент на профилактику нарушений предусматривает федеральный закон о госконтроле в России. Программы, предотвращающие риски несоблюдения правил, должны утверждаться ежегодно для каждого вида госконтроля и размещаться на сайте соответствующего ведомства.

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