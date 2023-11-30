Рост производства икры зафиксировал Россельхознадзор

Выпуск натуральной икры за январь-октябрь нынешнего года вырос более чем в два раза. При этом производство имитированной продукции сократилось, заявили в Россельхознадзоре. Ведомство также рассказало и ситуации с производством структурированной икры.

За десять месяцев нынешнего года производство лососевой икры составило 34,7 тыс. тонн натуральной и 718 тонн имитированной. Такие данные фиксируются в федеральной государственной информационной системе «ВетИС», через которую проходят сведения о пищевой продукции.

За тот же промежуток 2022 г. выпуск натуральной икры составлял свыше 16,8 тыс. тонн, имитированной — более 1,7 тыс. тонн.

Лидерами по изготовлению натуральной лососевой икры, как и в прошлом году, остаются Камчатский край и Сахалинская область. На эти регионы приходится более 50% объема красной икры от общего производства, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Имитированную икру изготавливают производители, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, на Камчатке и во Владимирской области.

Производство структурированной икры лососевых остается практически на том же уровне, что и в прошлом году, отметили в ведомстве. За десять месяцев выработано 748 тонн, в 2023 г. – 761 тонна. Этот вид продукции, по данным Россельхознадзора, выпускается в Камчатском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Новосибирской областях.

При этом в федеральной службе подчеркнули, что структурированная икра на самом деле является икорным рыбным изделием, что не всегда указывается на упаковке.

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