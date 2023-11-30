Глубоководных крабов попробуют продать второй раз без скидки

Росрыболовство вновь выставило на торги доли квот на вылов глубоководных крабов в инвестиционных целях. Эти объемы уже пытались продать в ноябре, но заявок на участие в аукционе не поступило.

На торги выставлены четыре лота — наборы долей квот вылова в инвестцелях краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Каждая доля — 16,666%.

Речь идет о долях квот, договоры на которые были расторгнуты. Федеральное агентство по рыболовству уже пыталось реализовать эти лоты в ноябре, однако заявок на аукцион не поступило и по правилам он был признан несостоявшимся.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законодательство допускает выставление лотов на аукцион повторно со снижением начальной цены. Однако в этот раз ведомство этой возможностью не воспользовалось: стартовая цена осталось прежней — свыше 507,177 млн рублей.

При этом приобретатель прав на вылов должен построить на российской верфи краболовное судно с определенными параметрами.

Торги организованы на электронной площадке. Сбор заявок открыт до 15 декабря. А саму процедуру продажи предполагается провести 19 декабря.

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