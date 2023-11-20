Аукцион по глубоководным крабам не состоялся

Торги по продаже долей квот вылова крабов-стригунов красного и ангулятуса в инвестиционных целях признаны несостоявшимися. На покупку долей квот не поступило заявок.

Аукцион по продаже долей квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях предполагалось провести 22 ноября. Прием заявок на участие был открыт до 17 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. Всего на торги было выставлено четыре комплекта долей квот — это объемы, которые были проданы в рамках аукционов первого этапа (причем не с первой попытки), но затем договоры по ним были расторгнуты.

Как следует из протоколов заседания комиссии Росрыболовства, на новые торги не поступило заявок и аукцион по всем четырем лотам признан несостоявшимся.

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