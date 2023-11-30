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Президент Владимир ПУТИН провел встречу с участниками III Конгресса молодых ученых. Фото пресс-службы главы государства

Ученым подготовят «нормативку» для погружений

Сейчас в России сотрудники НИИ официально не могут в свое рабочее время нырять под воду, не будучи водолазами, — такой вопрос подняли на встрече президента с участниками III Конгресса молодых ученых. Владимир Путин обещал помочь найти законодательное решение.

Проблему озвучил начальник научной водолазной службы Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова Биологического факультета МГУ Александр Семенов. Специалист рассказал о создании новой морской биостанции на юге Сахалина, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Одной из задач лаборатории будет создание биоресурсной коллекции и инвентаризация биоразнообразия прилегающей акватории и Дальнего Востока в целом.

Ученый выразил надежду, что удастся наладить сотрудничество, в частности, с Сахалинским государственным университетом и использовать его лаборатории.

Затем он перешел к главной проблеме. «Дело в том, что большая часть работы по добыче этих животных, по поиску новых видов, по доставанию их из воды ложится на плечи водолазов», — обратил внимание Александр Семенов. Между тем, по его словам, в России нет научного дайвинга как такового, хотя имеется серьезная водолазная школа.

Водолаз — это отдельная профессия со своими часами наработки, с ранней пенсией, с дополнительными выплатами, с организацией водолазной службы и с достаточно серьезными регламентами для работы. А у ученых погружение — это, скорее, эпизодическая работа, обрисовал ситуацию специалист.

«То есть нам либо нужно становиться настоящими водолазами и соблюдать весь этот регламент, но здесь мы не можем ни привлекать студентов, ни, в общем-то, работать, сами, потому что мы просто потратим время на всю эту бюрократию, прохождение кучи бумаг. Просто ученые с этим не справятся», — подчеркнул Александр Семенов.

Он обратил внимание: если дать доступ ученым к подводному миру и подводным исследованиям, это будет огромным шагом в освоении российских акваторий.

«В принципе практически все работы, особенно для начинающих водолазов, — это до 20 метров. То есть даже не требует какой-то там сверхсерьезной подготовки», — заметил начальник службы в дальнейшей беседе с президентом.

Владимир Путин заявил, что разделяет оптимизм по поводу перспектив и важности исследований океана.

«Изложите, пожалуйста, как вы это видите. Я обещаю, что я отдам это в проработку в правительство, в администрацию, коллеги подумают. Мы найдем решение», — обещал глава государства.

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НазадМетки: дальний востокправительствосахалин
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