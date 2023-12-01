Для доступа грузов к ж/д перевозкам обновят правила

Федеральная антимонопольная служба разработала правила недискриминационного доступа к услугам грузовых железнодорожных перевозок. Планируется, что доработанный документ начнет действовать с сентября 2024 г.

Правил недискриминационного доступа к услугам грузовых железнодорожных перевозок рассмотрели на заседании президиума Правкомиссии по транспорту (ее возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов).

«Необходимость изменений связана с новой экономической ситуацией и перераспределением грузопотоков. Представленная на обсуждение редакция правил недискриминационного доступа взята за основу. Все предложения, озвученные на заседании, будут проработаны. Планируется, что итоговый документ начнет действовать с 1 сентября 2024 года», — прокомментировал первый зампред правительства.

Разработанный ФАС проект однозначно устанавливает очередность перевозки грузов на дефицитной железнодорожной инфраструктуре, а также определяет порядок работы РЖД с заявками грузоотправителей по лимитирующим направлениям, заявили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Определяя недискриминационный доступ к услугам субъекта естественной монополии, разработанные правила обеспечивают соблюдение баланса интересов всех участников рынка железнодорожных перевозок», — отметил заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов.

В ФАС отметили, что проект документа основан на Правилах недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденных постановлением от 25 ноября 2003 г. № 710. Их действие было приостановлено в 2022 г., когда в условиях санкций потребовалось перенаправить грузовые потоки. Были предусмотрены временные правила.

«После утверждения документа ОАО «РЖД» будет рекомендовано привести Временные правила в соответствие с новой редакцией ПНД на период до вступления ПНД в силу с 1 сентября 2024 года. До этого момента будет возможным оценить эффективность указанного проекта и при необходимости внести в него корректировки», — отметили в антимонопольном ведомстве.

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