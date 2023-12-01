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Несколько лет назад сайру осваивали и промысловые суда России

Японцы недовольны уловами и качеством сайры

К концу октября японский флот поймал 15 471 тонну сайры. Хотя уровень 2022 г. превышен на 40%, результат все еще считается низким: в былые годы уловы достигали 200-300 тыс. тонн.

Информацию предоставила Японская ассоциация рыболовных кооперативов по добыче сайры погружными сетями, сообщает корреспондент Fishnews.

Издание The Asahi Shimbun отмечает, что сокращение уловов сказывается на стоимости осеннего деликатеса. Даже на рынках, расположенных неподалеку от основных районов промысла, цена 10 кг сайры составляет 4 893 иены (около 32 долларов) — в три раза выше, чем в 2010 г.

При этом качество продаваемой рыбы зачастую ниже ожиданий покупателей. Вместо сайры, знаменитой своей жирной спинкой, в супермаркетах продается только мелкая и тонкая рыба, которая ранее шла исключительно на переработку.

По словам главы департамента информации Японского центра информационной службы по рыболовству Кадзуёси Ватанабе, сайра в последнее время действительно стала значительно меньше. Если раньше нормой считался вес в 160 г, теперь такая рыба — редкость, отмечает он.

По данным центра, еще в сентябре 2014 г. на Хоккайдо половину улова сайры составляли особи в 160 г и больше, встречались и особенно крупные рыбы, весящие свыше 200 г. Однако в сентябре нынешнего года большая часть добытой на той же акватории сайры имела средний вес в 140 г.

Причиной таких изменений Кадзуёси Ватанабе считает перемены в жизненном цикле сайры. Обычно ее косяки в весенне-летний период мигрировали в холодные северные воды, богатые пищевыми ресурсами, а осенью шли на нерест в южном направлении вдоль холодного Курильского течения.

Сейчас все меньше косяков сайры продолжают мигрировать в северном направлении у побережья Японии. Негативное влияние, по словам Кадзуёси Ватанабе, оказывает потепление морской воды, которое приводит к сокращению биомассы зоопланктона. Кроме того, сайре приходится конкурировать за пищевой ресурс с другими рыбами, например сардиной-иваси.

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