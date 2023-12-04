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Из резервного фонда правительства, в частности, будут профинансированы ремонты и обслуживание ледокольных спасательных судов «Справедливый» и «Суворовец». Фото предоставлено Дальневосточным ЭО АСР

На рыбную отрасль направят средства из резервного фонда

Правительство решило выделить на нужды рыбной отрасли средства из резервного фонда. Таким образом будут профинансированы ремонты и обслуживание ледокольных спасательных судов, а также исследования ресурсной базы.

Кабмин распорядился выделить в 2023 г. Росрыболовству из резервного фонда более 326 млн рублей на различные нужды, сообщает корреспондент Fishnews.

- Более 273 млн рублей пойдет по линии госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса:

Из этой суммы 96 млн рублей предусматривается на финансирование деятельности Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ - для обеспечения безопасности промысловых судов. В том числе средства предназначены на ежегодные межрейсовые ремонты и техническое обслуживание ЛСС «Суворовец» и «Справедливый».

Также 54 млн рублей предусмотрено на проведение ликвидационных мероприятий для ЦУРЭН. Эти средства должны в том числе обеспечить сохранность госимущества и необходимые выплаты сокращаемым работникам.

На финансовое обеспечение выполнения госуслуг Главрыбвода решено направить 73 млн рублей.

- По линии госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» предусмотрено выделение более 53 млн рублей. Из них Более 39 млн рублей рассчитаны на предоставление ВНИРО — на проведение морских экспедиционных исследований по оценке запасов лососей на Дальнем Востоке России и пелагических рыб на Балтике. В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет об изучении, например, салаки.

Предусмотрены и другие направления для финансирования.

Напомним, что резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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