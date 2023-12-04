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Сколько в регионах тратят на рыбу: эксперты ВАРПЭ составили рейтинг

Сколько в регионах тратят на рыбу: эксперты ВАРПЭ составили рейтинг

Аналитическая группа ВАРПЭ подготовила краткий обзор структуры розничных продаж рыбопродукции в разрезе федеральных округов за 2018 — 2022 гг. В лидерах оказались Центральный, Приволжский и Сибирский ФО.

Объем розничного рынка рыбопродукции РФ в прошлом году эксперты оценили в 115,1 млрд рублей. Это на 3% (или на 4 млрд рублей) больше, чем в 2018 г., и на 1% (1 млрд рублей) меньше, чем в 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал ВАРПЭ.

По данным ассоциации, лидером по объемам розничных продаж в 2022 г. стал Центральный федеральный округ (ЦФО): его доля в общем объеме достигла 39% — 44,5 млрд рублей. В топ-3 также вошли Приволжский федеральный округ (ПФО) — 14,8 млрд рублей, или 13% от общего объема рынка, и Сибирский федеральный округ (СФО) — 13 млрд рублей, или 11%.

В отраслевом объединении отметили, что часть регионов пришла к 2022 г. с ощутимой прибавкой по объемам продаж. Так, двукратный рост — с 5,1 млрд рублей в 2018 г. до 10 млрд в 2020 г. — зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Высокий показатель демонстрировался до прошлого года включительно. В СФО объем продаж в 2020 г. вырос на 8%, до 12,6 млрд рублей, а к 2022 г. составил 13 млрд рублей. ПФО в 2020 г. восстановил продажи до 14,4 млрд рублей после 12% снижения в 2019 г., а к 2022 г. увеличил показатель еще на 3%.

Аутсайдером рейтинга стал Уральский федеральный округ (УФО), где продажи рыбопродукции стабильно снижаются. За анализируемый период они рухнули больше чем на 26%, достигнув отметки 9,6 млрд рублей в 2022 г.

В топ-3 регионов по размеру среднего чека вошли ДФО с показателем 1267 рублей на человека по итогам прошлого года, ЦФО — 1100 рублей в период 2018 — 2022 гг. и УФО — 780 рублей.

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Fishnews

  • Сколько в регионах тратят на рыбу: эксперты ВАРПЭ составили рейтинг
  • Аналитическая группа ВАРПЭ подготовила краткий обзор структуры розничных продаж рыбопродукции в разрезе федеральных округов за 2018-2022 гг. Изображение предоставлено пресс-службой отраслевого объединения
  • В отраслевом объединении отметили, что часть регионов пришла к 2022 г. с ощутимой прибавкой по объемам продаж. Изображение предоставлено пресс-службой отраслевого объединения
  • В топ-3 регионов по размеру среднего чека вошли Дальневосточный, Центральный и Уральский федеральные округа. Изображение предоставлено пресс-службой отраслевого объединения
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