США отсрочили новые требования по рыбному импорту

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) вновь отложило введение для стран — рыбных импортеров правил в части прилова морских млекопитающих. Теперь эту меру планируют запустить с 2026 г.

Правило обязывает торговых партнеров Соединенных Штатов внедрить в национальные системы рыболовства сопоставимые с американскими стандарты для защиты морских млекопитающих. Эту норму NOAA издало еще в 2016 г., сообщает корреспондент Fishnews. Фактически страны, которые не смогли бы подтвердить наличие у себя таких стандартов, лишились бы возможности поставлять свои рыбу и морепродукты на рынок США.

Технически правило вступило в силу еще 1 января 2017 г., но NOAA включило в него пятилетний мораторий на исполнение, отмечает портал Seafood Source. Таким образом планировалось дать время торговым партнерам Штатов подготовиться и предоставить подтверждения о введении стандартов. Затем из-за пандемии коронавируса срок продлили до 31 декабря 2023 г.

Однако оказалось, что и этого времени не хватает. Поэтому NOAA в середине ноября объявило о своем решении вновь отодвинуть дедлайн — теперь до 31 декабря 2025 г.

В управлении рассказали, что уже получено 134 заявки от 2,5 тыс. зарубежных промыслов, решение принимают для каждого случая. NOAA оценивает нормативные акты по борьбе с гибелью или травмированием морских млекопитающих, изданные в каждой из стран соответствующего промысла.

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