Научный флот перенацеливают на модернизацию

Атлантический филиал ВНИРО провел консультации с проектными и судоремонтными организациями для подготовки предложений по модернизации НИС «Атлантниро».

На сегодняшний день практически все научные исследования в морских и океанических районах, за которые отвечает Атлантический филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), выполняются с помощью среднетоннажных судов проекта 833 «Атлантида» и «Атлантниро», построенных в 1987 г. Но если на СТМ «Атлантида» в 2004 г. были установлены новые главные двигатели, а в 2012 г. — вспомогательные дизель-генераторы, отвечающие современным техническим, санитарным и экологическим требованиям, то на его собрате «Атлантниро» таких замен не проводилось.

«Несмотря на проводимые регулярное обслуживание и ремонты, техническое состояние главных и вспомогательных двигателей, установленных и эксплуатирующихся с года постройки судна, а также тралового комплекса, научных лебедок создает значительные риски их отказа в период выполнения задач в рейсе», — сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. По оценке специалистов, судно нуждается в модернизации, в первую очередь в замене судовой энергетической установки, полностью выработавшей свой моторесурс и не обеспеченной оригинальными запчастями.

С 28 по 30 ноября в филиале была организована серия рабочих встреч с участием представителей департамента флота и организации экспедиционных исследований ВНИРО, группы компаний «МСС», проектно-конструкторской компании «Нордик Инжиниринг», судоремонтного предприятия «Преголь» и Светловского судоремонтного завода. Цель — подготовка предложений руководству института и Росрыболовства по модернизации судов проекта 833, состоящих в оперативном управлении ВНИРО.

Участники переговоров посетили и осмотрели прошедшее модернизацию исследовательское судно «Григорий Михеев», оператором которого выступает дочерняя компания «Росатома». В ходе обсуждения было предложено разработать на базе СТМ «Атлантниро» типовой проект модернизации таких судов. Предполагается, что проект будет включать замену главных и вспомогательных двигателей, замену выборочного комплекса, модернизацию траловых лебедок, установку грузового устройства, организацию дополнительных мест для размещения научной группы и дооборудование холодильных камер для хранения проб.

По информации филиала, по итогам консультаций были предварительно согласованы сроки подготовки проектантом эскизного проекта с перечнем планируемого к установке оборудования. В дальнейшем этот проект планируется представить на рассмотрение во ВНИРО. Ученые надеются, что модернизация судов исследовательского флота обеспечит их успешное использование в течение еще как минимум 10–15 лет.

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