Китайские и российские ученые решили развивать сотрудничество на Амуре

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии договорились с коллегами из университета провинции Хэйлунцзян о развитии сотрудничества в рыбной отрасли бассейна реки Амур. Будет предложена программа совместных научных работ.

Представители ВНИРО и Северо-Восточного сельскохозяйственного университета провинции Хэйлунцзян провели переговоры о развитии сотрудничества в Харбине.

Российские ученые и их китайские коллеги обсудили вопросы состояния запасов водных биоресурсов бассейна Амура, развития искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и аквакультуры, а также проведения совместных селекционно-генетических работ, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Одной из тем также стало проведение стажировок специалистов. Китайских ученых пригласили для участия в международной научно-практической конференции, организуемой ВНИРО в первом квартале 2024 г.

Участники встречи поддержали инициативу развития и расширения научного сотрудничества российских и китайских специалистов в области рыбного хозяйства бассейна Амура. В ближайшее время специалисты ВНИРО и Северо-Восточного сельскохозяйственного университета подготовят проект программы совместных научно-исследовательских работ.

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