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О корректировке стратегического направления в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ председатель правительства Михаил МИШУСТИН рассказал на совещании с вице-премьерами. Фото пресс-службы кабмина

Аграриев и рыбаков погружают в цифровую систему

До конца 2024 г. для АПК и рыбной отрасли планируется создать единую цифровую платформу. В перспективе она должна стать точкой интеграции всех информационных ресурсов Минсельхоза и Росрыболовства с электронными системами других ведомств.

Правительство скорректировало стратегическое направление в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 г. Соответствующие изменения внесены и в Стратегию развития АПК и и рыбохозяйственного комплекса.

Паспорт стратегического направления предусматривает ряд индикаторов цифровой трансформации отрасли. К ним в частности относятся такие показатели как доля государственных услуг Росрыболовства в электронном виде или доля предприятий в сфере рыболовства и аквакультуры, зарегистрированных на единой цифровой платформе агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Эту платформу планируется запустить уже в декабре 2024 г., а в марте 2025 г. к ней должны быть подключены источники данных Росрыболовства.

«Появление платформы позволит быстрее и эффективнее проводить анализ и прогнозирование отраслевых показателей комплексов. К декабрю 2030 г. новая система должна стать единой точкой интеграции всех информационных ресурсов Минсельхоза и Росрыболовства с электронными системами других ведомств», — сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Еще один пункт «дорожной карты» — создание ситуационного цифрового центра Минсельхоза и Росрыболовства. Его функционал позволит вести мониторинг информационной безопасности всех цифровых ресурсов этих ведомств. Предполагается, что центр начнет работу в декабре 2025 г.

Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в государственных информационных системах Росрыболовства до конца текущего года должна составить 66%, а к концу 2024 г. вырасти до 100%. В перечень индикаторов также включена доля рыбопромысловых судов, оснащенных электронными весами и камерами с передачей информации в режиме реального времени, как и доля судов, использующих электронный промысловый журнал для подачи отчетности.

Среди перспективных областей внедрения цифровых решений, применения технологий искусственного интеллекта и новых производственных технологий указан мониторинг промысла водных биоресурсов в режиме реального времени и сбор информации с использованием спутников о позиционировании судов и промысловой деятельности, а также состоянии запасов водных биоресурсов.

Всего в 2024 г. правительство направит более 3 млрд рублей на финансирование мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства.

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НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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