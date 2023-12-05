ЕС поможет Камбодже развивать рыбную отрасль

Евросоюз собирается выделить Камбодже грант в 6,375 млн евро в рамках партнерства в области рыболовства. Эти средства королевство потратит на ключевые направления в реформе отрасли.

Грант анонсировал посол ЕС в Камбодже Игорь Дрисманс на встрече с министром сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства королевства Дит Тина, сообщает корреспондент Fishnews.

Как пишет издание Khmer Times, деньги пойдут мониторинг рыбного хозяйства, защиту мангровых лесов, сохранение промыслов, поддержку рыбацких сообществ, научные исследования и обеспечение продовольственной безопасности.

Во время встречи посол подтвердил заинтересованность европейцев в дальнейшем прогрессе в рыбном хозяйстве Камбоджи, чтобы улучшить качество продукции, производимой частным сектором, а также способствовать развитию перерабатывающих предприятий для удовлетворения потребностей региональных и международных рынков. По мнению Игоря Дрисманса, это могло бы открыть новые рыночные возможности для камбоджийской продукции и создать рабочие места.

Дит Тина отметил, что его министерство полностью поддерживает устойчивое развитие рыболовства как во внутренних, так и в морских районах, по всей цепочке создания стоимости. Министр также заявил, что Камбоджа разделяет ценности, связанные с защитой и сохранением экологии и ресурсов водных пространств.

По информации European Interest, в 2019 г. в Камбодже началась реализация программы CAPFISH с бюджетом в 112 млн долларов. Ее осуществляет управление рыболовством при Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны. CAPFISH направлена на поддержание всех основных направлений национальной отраслевой стратегии до 2025 г.

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