На Таймыре разыграют места под рыбный промысел

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края на конкурс выставили четыре участка для промышленного рыболовства. Заявки можно подавать до 24 января.

Торги организует районная администрация, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации конкурса, разыгрываются рыболовные участки площадью от 408 до 1531 га и начальными ценами от 3 тыс. до 6,9 тыс. рублей. Для каждого РЛУ указан свой список видов, в отношении которых не устанавливается общий допустимый улов.

Критерии оценки заявок: средневзвешенный показатель вылова, среднесуточное производство рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Планируется рассмотреть заявки 19 февраля, а подвести итоги торгов — 1 марта. С победителями заключат договоры на 10 лет.

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