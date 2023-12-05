Иваси уже внесла в «копилку» уловов полмиллиона тонн

Российский вылов сардины-иваси на пелагической путине перевалил за 500 тыс. тонн. Промысел скумбрии идет не так успешно: общий объем добычи пока не дотягивает до 12 тыс. тонн.

На момент подготовки обзора на промысле сардины и скумбрии работало 22 средне- и крупнотоннажных судна под российским флагом, оснащенных пелагическими тралами и кошельковыми неводами. Однако в среднем ежесуточно на лову в минувшую неделю находилось 10 единиц флота, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны южнее острова Шикотан на перепаде температур поверхности океана 8-11°С. Уловы сардины были высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 870 тонн, средний вылов на судо-сутки составлял 272 тонны, вылов за неделю — 19 307 тонн. Из-за большого количества штормовых дней значительно снизилось количество судо-суток на лову: с 240 СС в октябре до 70.

Уловы скумбрии очень низкие, значительно уступают показателям 2021-2022 гг. Некоторые суда добывали до 40 тонн за сутки, средний показатель — 9,1 тонны за СС лова, за неделю освоено 529 тонн.

Нарастающий вылов сардины на 3 декабря составил 501 423 тонны, скумбрии — 11 652 тонны.

В открытых водах на участках с центральными координатами 42°00’с.ш., 154°30’в.д. и 43°50’с.ш., 155°00’в.д. на промысле сардины, скумбрии и сайры работали иностранные суда общим количеством 70-100 единиц. Преимущественно это флот под флагами Тайваня и КНР. По информации ТИНРО, на начало декабря зарубежные суда освоили 101 680 тонн сайры, что превышает уровень прошлого года (94 619 тонн).

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