Красную икру на 300 тыс. рублей тормознули на пути в Узбекистан

Таможенники обнаружили в вещах мужчины, вылетающего в Узбекистан, коммерческую партию красной икры. Иностранцу назначен штраф в 156 тыс. рублей.

Мужчину остановили на «зеленом» коридоре аэропорта Красноярска. В дорожных сумках он перевозил семь пластиковых контейнеров с красной икрой на 312 тыс. рублей. Вес продукции составил 78 кг, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал ФТС.

Пассажир признался, что везет икру своему родственнику для продажи. По факту перевозки коммерческой партии без декларирования таможенники возбудили административное дело. Мужчине назначили штраф в половину стоимости товара — 156 тыс. рублей. Икру вернули владельцу.

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