Россия стала производить и экспортировать больше рыбы

Российский экспорт рыбной продукции за 11 месяцев (без учета торговли вне зоны действия таможни) достиг 2,1 млн тонн, что на 13% выше уровня прошлого года. В стоимостном выражении прирост составил 1%, за рубеж отправлено товаров на 5,2 млрд долларов.

Экспорт

Основная категория рыбного экспорта за январь-ноябрь — это мороженая рыба. Такой продукции отправлено за рубеж 1,6 млн тонн (+14% к уровню 2022 г.). Филе и прочего мяса рыбы, включая фарш, отправлено 202 тыс. тонн (+1%), непищевых муки и гранул — 136 тыс. тонн (+15%), ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных — 112 тыс. тонн (+33% к уровню 2022 г.), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Импорт

В январе-ноябре в Россию ввезли около 547 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, на 10% превысив результат на отчетную дату прошлого года. В стоимостном выражении рыбный импорт составил 2,4 млрд долларов — на уровне 2022 г.

Производство

По оперативным данным Росстата, производство рыбной продукции за период с января по октябрь достигло 3,8 млн тонн. Это на 10% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

Выпуск мороженой рыбы составил 2,6 млн тонн (+13%), рыбы приготовленной, консервированной и икры — 535,5 тыс. тонн (+5%), мороженого рыбного филе произведено 191 тыс. тонн, мороженых фарша и мяса рыбы — 79 тыс. тонн (+15%).

Производство ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных мороженых и приготовленных выросло на 20% — до 155 тыс. тонн. Муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу, выпустили 148 тыс. тонн (+8,5%).

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