Северянам определили квоты для разных видов рыболовства

Росрыболовство распределило по направлениям использования разрешенные для освоения объемы на Северном бассейне — в том числе для промышленного лова.

Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку к следующему промысловому году. Приказом от 4 декабря 2023 г. № 680 распределены общие допустимые уловы водных биоресурсов Северного бассейна, международные квоты по видам квот на 2024 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе приводятся объемы, которые можно будет освоить на Северном бассейне в рамках традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, научных исследований. 160 тонн камчатского краба отводится для организации любительской рыбалки в Мурманской области. Также установлены объемы для промышленного лова, в том числе квоты добычи крабов в инвестиционных целях и инвестквоты вылова трески и пикши.

Текст приказа Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.

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