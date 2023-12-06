МИДы прикаспийских стран обратили внимание на борьбу с браконьерством

Министры иностранных дел России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении выступили за скорейшее согласование протоколов о сотрудничестве в области борьбы с ННН-промыслом в Каспийском море.

Встреча министров прошла в Москве под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. По итогам было опубликовано совместное заявление, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом документе министры, в частности, отмечают необходимость активизации переговорного процесса в целях завершения согласования проектов протоколов к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности от 18 ноября 2010 г. по борьбе с незаконным промыслом водных биоресурсов (браконьерством).

Напомним, это соглашение было подписано главами пяти стран на третьем Каспийском саммите. На пятом саммите в 2018 г. президенты уже указывали на необходимость завершить согласование протокола о сотрудничестве в области борьбы с ННН-промыслом. Планируется, что документ поможет сохранять рыбные запасы Каспия.

В своем заявлении министры также акцентируют важность продолжения работы над проектом протокола к Тегеранской конвенции по мониторингу, оценке и обмену информацией о состоянии морской среды Каспийского моря. Кроме того, главы МИДов поддерживают инициативу о создании рабочей группы по вопросам обмеления Каспия.

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