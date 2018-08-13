13 августа 2018 года

Страны Каспия хотят договориться о борьбе с браконьерами

Президенты пяти прикаспийских государств отметили необходимость завершить согласование протокола о сотрудничестве в области борьбы с ННН-промыслом. Планируется, что документ поможет сохранять рыбные запасы.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Пятом каспийском саммите в Казахстане напомнил, что в прошлом году профильная межправкомиссия «пятерки» приняла важное решение – продлить запрет на коммерческий лов осетровых. «Россия приветствует временный отказ прикаспийских государств от промысла этой ценной рыбы и готова поддержать более продолжительный мораторий, - отметил глава государства. - Следовало бы также скорее завершить работу над документом, регламентирующим совместную борьбу с браконьерством».

Этот вопрос отразили в коммюнике саммита, сообщает корреспондент Fishnews. «В целях реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года Президенты отметили необходимость завершить согласование протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов», - говорится в коммюнике. Планируется, что документ поможет сохранять рыбные запасы Каспия и бороться с браконьерством.

Также предполагается согласовать протокол о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания.

Fishnews