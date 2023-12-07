Корея расширила список рыбных поставщиков

Право на экспорт продукции из водных биоресурсов в Южную Корею получило еще 13 российских предприятий и судов. Всего в обновленном списке более 900 поставщиков.

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея расширило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, имеющих право экспорта в страну.

Право на поставки рыбо- и морепродукции в Южную Корею получили еще 13 российских предприятий и судов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Всего право доступа на корейский рынок имеют 974 российских предприятия и судна.

С обновленным списком можно ознакомиться по ссылке http://www.nfqs.go.kr/hpmg/data/actionProductionFacilitiesInternationForm.do?menuId=M0000221. А также на сайте российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры в разделе «Документы — Республика Корея».

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