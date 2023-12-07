Рыбаки выбрали 5 млн тонн за месяц до конца года

К 5 декабря отечественные пользователи освоили 5,028 млн тонн водных биоресурсов, почти на 10% превысив уровень прошлого года. Такого показателя удалось достичь благодаря удачной лососевой путине и добыче сардины-иваси, отметили в Росрыболовстве.

В Дальневосточном бассейне объем вылова увеличился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и достиг 3,8 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Минтая добыто 1,8 млн тонн (+19,8 тыс. тонн по сравнению с прошлогодним уровнем), сельди — более 355,8 тыс. тонн, камбалы — 73,6 тыс. тонн, трески — 107,9 тыс. тонн. Уловы тихоокеанских лососей достигли 609 тыс. тонн, что на 13% выше уровня 2021 г.

В Северном бассейне рыбаки выловили 444,3 тыс. тонн, в том числе 257 тыс. тонн трески, 74 тыс. тонн пикши, 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи ВБР достиг 72,3 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил более 37,4 тыс. тонн, балтийской сельди поймали 23,7 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне освоили более 36,2 тыс. тонн. В том числе выловлено 9,3 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота — на 4,8 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне выловлено 78,6 тыс. тонн, уровень 2022 г. превышен на 1%. Кильки добыли 28,2 тыс. тонн (+1,8 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 19,8 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности более 526 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

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