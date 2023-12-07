Уха из осетра и алкоголь привели рыбака в суд

В Астраханской области перед судом предстанет житель Камызякского района, обвиняемый в незаконной добыче осетра и нетрезвой езде. «Краснокнижный» улов обнаружили сотрудники ДПС.

«Июльским вечером мужчина отправился на рыбалку. При помощи спиннинга он выловил русского осетра. Обрадовавшись улову, он сразу же распотрошил рыбу. Половину сварил и съел, запивая привезенным с собой алкоголем, а оставшуюся часть сложил в рюкзак, чтобы приготовить дома для жены», — рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

По информации правоохранителей, после возвращения домой фигурант решил поехать на автомобиле в сторону города Камызяк, хотя уже был лишен прав за пьяную езду. Во время поездки машина начала издавать странные звуки, и нетрезвый водитель решил остановиться, чтобы проверить автомобиль. В этот момент к нему подъехал экипаж ДПС.

Госавтоинспекторы заметили, что мужчина пьян, это подтвердилось при проверке. Его также попросили показать содержимое рюкзака, в котором лежали оставшиеся части разделанного осетра. Причиненный ущерб рыбным запасам оценили в 138 тыс. рублей.

Горожанину инкриминируют преступления, предусмотренные частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный вылов особо ценных водных биоресурсов) и частью 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии). Уголовное дело направлено в суд.

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