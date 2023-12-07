Россия и Белоруссия сотрудничают в добыче минтая

Квота Республики Беларусь на вылов минтая в российской исключительной экономзоне освоена более чем на 70%. Добыто почти 40 тыс. тонн, отмечает Приморское теруправление Росрыболовства.

Квоту на добычу минтая в ИЭЗ России Белоруссия получила в рамках межправительственного соглашения. В марте Приморское теруправление Росрыболовства оформило белорусской стороне четыре разрешения на промысел 50 тыс. тонн минтая в Охотском и Беринговом морях.

Промысел осуществляет совместное российско-белорусское предприятие. На 5 декабря за завершившийся зимне-весенний сезон «А» и проходящий сейчас осенне-зимний сезон «Б» рыбаки выловили 37,7 тыс. тонн минтая. Освоение выделенной квоты составило 73,4%, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

В руководстве ТУ отметили, что освоение республикой рыбных квот в российских водах укрепляет совместные связи между двумя странами, развивает сотрудничество в области обеспечения продовольственной безопасности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews