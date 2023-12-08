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Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Андрей Фёдоров: Российский «ленд-лиз» для МСП стал бы лучшей альтернативой кредитам

На фоне потребности в импортозамещении и наращивании объемов производства российские предприятия испытывают недостаток в инвестициях, отмечает директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров. По его мнению, удачной альтернативой банковским кредитам стал бы государственный фонд развития промышленности.

«Для ускорения процесса ввода новых производственных мощностей мы предлагаем создание специализированного государственного фонда, который предоставлял бы своего рода «промышленный ленд-лиз» — услуги государственного беспроцентного лизинга специфического оборудования. В отличие от ныне действующих лизинговых компаний, задачей фонда стало бы не получение прибыли через предоставление финансовых средств, а приобретение оборудования для промышленных предприятий, развивающих импортозамещающие технологии», — рассказал Fishnews Андрей Фёдоров.

В сложившихся экономических условиях для предприятий такая помощь от государства может быть более привлекательна, чем участие в программах софинансирования, считает глава «Фишеринг Сервис». Государство же, в свою очередь, получило бы дополнительный рычаг для развития тех направлений, которые считает приоритетными.

«Сейчас российским предприятиям, особенно малому и среднему бизнесу, не хватает ресурсов для того, чтобы многократно увеличивать свою мощность и реализовывать программу импортозамещения. Приходится брать кредиты, что влечет за собой серьезные финансовые риски. Мы предлагаем простой механизм: предприятие подает заявку в государственный фонд, он приобретает требуемое оборудование и предоставляет его на условиях лизинга. Такая схема предполагает минимальный риск, это совсем не то, что брать кредит в банке, который к тому же без залога получить крайне затруднительно», — отметил Андрей Фёдоров.

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