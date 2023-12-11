В Приморье подсчитали уловы на реках и озерах

В пресноводных водоемах Приморского края к началу декабря освоили более 300 тонн рыбных ресурсов. При этом 93,5 тонны уловов приходится на ноябрь.

В период с января по ноябрь региональные предприятия добыли 320,2 тонны пресноводных видов, приводит данные Приморское теруправление Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, основные объемы обеспечили озеро Ханка, реки Уссури и Раздольная, а также бассейны пресноводных водных объектов япономорского побережья.

Наибольшие показатели демонстрирует промысел пиленгаса — 73,9 тонны. Затем идут сазан — 38,7 тонны, карась — 31,2 тонны, верхогляд — 28,2 тонны и толстолобик — 26 тонн.

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