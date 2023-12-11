Челябинских рыболовов-любителей приглашают пообщаться с регулятором
Росрыболовство 13 декабря проведет видеосовещание по вопросам организации любительского лова в Челябинской области и проблемам, которые возникают у рыбаков. Для участия нужно заранее подать электронную заявку.
Обсуждение проблемных вопросов, касающихся организации любительской рыбалки в Челябинской области, состоится в режиме видеоконференцсвязи 13 декабря в 13:30 (мск). Проведет совещание начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Игорь Рулев, к участию приглашают заинтересованных граждан.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, для подключения к совещанию необходимо сформировать заявку:
- ФИО;
- перечень вопросов;
- номер телефона для уточнения информации (при необходимости);
- адрес электронной почты для направления ссылки на подключение.
Заявки принимаются до 12 декабря (включительно) по адресу goscontrol@tmn.fish.gov.ru с пометкой «об участии в совещании».
Вопросы, которые не успеют обсудить на мероприятии, будут рассмотрены в установленном порядке, отметили в ведомстве.
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