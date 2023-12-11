Челябинских рыболовов-любителей приглашают пообщаться с регулятором

Росрыболовство 13 декабря проведет видеосовещание по вопросам организации любительского лова в Челябинской области и проблемам, которые возникают у рыбаков. Для участия нужно заранее подать электронную заявку.

Обсуждение проблемных вопросов, касающихся организации любительской рыбалки в Челябинской области, состоится в режиме видеоконференцсвязи 13 декабря в 13:30 (мск). Проведет совещание начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Игорь Рулев, к участию приглашают заинтересованных граждан.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, для подключения к совещанию необходимо сформировать заявку:

- ФИО;

- перечень вопросов;

- номер телефона для уточнения информации (при необходимости);

- адрес электронной почты для направления ссылки на подключение.

Заявки принимаются до 12 декабря (включительно) по адресу goscontrol@tmn.fish.gov.ru с пометкой «об участии в совещании».

Вопросы, которые не успеют обсудить на мероприятии, будут рассмотрены в установленном порядке, отметили в ведомстве.

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