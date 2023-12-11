Средиземноморье борется с переловами

По данным ФАО, ситуация с чрезмерной добычей рыбы в Средиземном и Черном морях постепенно улучшается — доля перелова впервые оказалась ниже 60%. Между тем промысловая нагрузка на запасы в целом остается очень высокой.

В докладе «Состояние рыболовства в Средиземном и Черном морях в 2023 г.», представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), отмечается снижение перелова рыбы за последний год на 15%. Перелов все еще в два раза превышает уровень, который считается приемлемым для естественного возобновления запасов, однако чрезмерная эксплуатация рыбных ресурсов уменьшилась.

Ряд запасов, охваченных программами ФАО по восстановлению, в частности, европейского хека в Средиземном море и палтуса в Черном море, продемонстрировал значительное сокращение масштабов перелова, сообщили Fishnews в центре новостей ООН. При этом общий уровень производства продукции промрыболовства в регионе в последние годы остается стабильным. Наибольший объем добычи приходится на Турцию, за ней следуют Италия и Тунис.

Генеральная комиссия ФАО по рыболовству в Средиземноморье обратила внимание на роль малых судов, которые составляют большую часть рыбацкого флота и обеспечивают более половины общей занятости в регионе. Суммарно эти суда приносят почти треть общего дохода индустрии, хотя на их долю приходится лишь около 15% вылова.

В отличие от рыболовства сектор морской аквакультуры стремительно растет. За последнее десятилетие производство продукции аквакультуры почти удвоилось, а выручка выросла на 74,5%. Крупнейшими региональными игроками в этой сфере являются Турция, Египет и Греция, на их долю приходится 71% производства товарной продукции.

По данным комиссии, в 2021 г. в регионе в Средиземного и Черного морей было добыто почти 2 млн тонн рыбы и морепродуктов. Индустрия рыболовства и аквакультуры приносит ежегодный доход в размере более 20 млрд долларов и обеспечивает 700 тыс. рабочих мест.

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