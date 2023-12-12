Список рыбных экспортеров в Китай удлинился на 9 позиций

Главное таможенное управление КНР расширило список российских предприятий/судов, одобренных для поставок в Китай охлажденной и мороженой продукции водного промысла. В перечень включили еще 9 объектов.

Сейчас список предприятий и судов РФ, имеющих право поставлять рыбопродукцию в Поднебесную, содержит 898 объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство отметило, что новые организации были зарегистрированы через китайскую информационную систему CIFER.

Россельхознадзор планирует продолжить работу по расширению перечня отечественных предприятий, имеющих доступ на рынок КНР.

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