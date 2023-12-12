Иваси продолжает «делать» пелагическую путину

На 10 декабря российский флот освоил почти 520 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). Скумбрии поймали около 13,5 тыс. тонн.

На момент подготовки обзора на промысле сардины и скумбрии работало 22 средне- и крупнотоннажных судна под российским флагом, оснащенных пелагическими тралами. Однако в среднем ежесуточно на лову в минувшую неделю было 11 единиц флота, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО. По информации ТИНРО, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны, в Кунаширском и Южно-Курильском проливах, и южнее Малой Курильской гряды при температуре поверхности океана 7-12°С.

Уловы сардины были высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 726 тонн. Средний показатель на судо-сутки (СС) составил 221 тонну, вылов за неделю — 17 472 тонны.

Уловы скумбрии увеличились, но уступают показателям 2020-2021 гг., отметили ученые. Некоторые суда добывают до 111 тонн за сутки и в среднем 29 тонн на СС. За неделю поймано 1820 тонн этой рыбы.

Нарастающий вылов сардины на 10 декабря составил 518 895 тонн, скумбрии — 13 472 тонны.

В открытых водах южнее границы экономзоны РФ иностранный флот закончил лов пелагических объектов, обратили внимание в ТИНРО.

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