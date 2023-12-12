Ладога пополнилась молодью «краснокнижного» лосося

В Ленинградской области состоялись выпуски молоди палии в Ладожское озеро. Водоем стал домом для 46,4 тыс. новых жильцов.

Зарыбление проходило в рамках госзадания по искусственному воспроизводству ладожской палии (45 тыс. экземпляров) и компенсационных мероприятий (1,4 тыс. экземпляров). Молодь вырастили на заводе Главрыбвода.

Мероприятие проходило под контролем сотрудников Северо-Западного теруправления Росрыболовства, комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, Санкт-Петербургского филиала ВНИРО, а также представителей Главрыбвода.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, ладожская палия — ценный промысловый объект, запасы которого значительно уменьшились из-за интенсивного вылова в прошлом столетии. Искусственное воспроизводство и выпуски молоди помогают восстановить численность этой «краснокнижной» рыбы. Кроме того, по мнению специалистов, она может стать перспективным объектом товарной аквакультуры.

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