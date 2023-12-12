Тимирязевка разрабатывает методику выращивания красноклешневого рака

В аграрном университете имени К.А. Тимирязева завершается подготовка рекомендаций по разведению австралийского красноклешневого рака в российских условиях. Ученые анонсировали, что новая методика вдвое повысит производительность хозяйств.

Исследования проводит группа ученых кафедры аквакультуры и пчеловодства Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева под руководством профессора Алексея Жигина, сообщили Fishnews в пресс-службе вуза.

Красноклешневый рак выбран неслучайно: он отличается высокой скоростью роста, неприхотливостью, а самое главное — относительно низкими агрессивностью и каннибализмом.

«По сравнению с нашими нативными видами скорость роста красноклешневого рака до товарной массы 50-100 г существенно выше и составляет 4-6 месяцев против 2-3 лет. Это тропический вид, и температурный порог его выживаемости находится на уровне 10-12 градусов, что гарантирует невозможность бесконтрольного расселения в естественных условиях нашей страны», — рассказал Алексей Жигин.

Ученые исследовали биологические особенности этого вида и рассчитали необходимое число особей для обеспечения хозяйств жизнестойкой молодью. Полученные данные могут быть использованы для расчета систем аэрации и биологической очистки воды в установках замкнутого водоснабжения.

Уже разработаны временные биотехнические рекомендации полноциклового выращивания красноклешневого рака в УЗВ в российских условиях, отметили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews