Вылов обещает новый рекорд к концу года

К 12 декабря общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 5,1 млн тонн. Это на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Дальневосточном бассейне объем вылова увеличился до 3,9 млн тонн, прибавка по сравнению с уровнем 2022 г. — 15,2%. Минтая добыто 1,8 млн тонн (+8,8 тыс. тонн), сельди — почти 370 тыс. тонн, камбалы — 74,5 тыс. тонн, трески — 110 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Тихоокеанских лососей освоено 609 тыс. тонн, что на 13% выше уровня 2021 г.

В Северном бассейне рыбаки выловили 455,5 тыс. тонн ВБР. Поймано 265 тыс. тонн трески, 76,8 тыс. тонн пикши, 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи достиг почти 75 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил более 38,7 тыс. тонн, балтийской сельди освоили 24,3 тыс. тонн, что соответствует уровню 2022 г.

В Азово-Черноморском бассейне выловили более 37,4 тыс. тонн, в том числе 10,5 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота (+4,8 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки добыли 80,2 тыс. тонн — на 1,5% больше показателя за отчетный период 2022 г. Уловы кильки составили 28,5 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 20,8 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 536 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews