Коллегия ЕЭК добавила ясности с цистами артемии

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС декапсулированных цист артемии. Такое уточнение внесено, чтобы обеспечить единообразное применение товарной номенклатуры.

Классификация в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС предусмотрена решением коллегии ЕЭК от 5 декабря 2023 г. № 172, сообщает корреспондент Fishnews.

В Евразийской экономической комиссии пришли к выводу о необходимости отнесения декапсулированных цист рачков семейства Artemiidae к субпозиции 0511 91 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Речь идет о яйцах рачка, подвергнутых удалению наружной хитиновой оболочки (хориона), говорится в решении.

Документ вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования, то есть с 8 января.

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