Лососеводам помогут масштабными исследованиями молоди

В Сахалинском государственном университете разрабатывают критерии определения жизнестойкости молоди лососей. Пятилетний проект должен помочь в том числе разработать качественные отечественные рыбные корма.

Проект реализуется в рамках программы развития «Приоритет-2030. Дальний Восток». Руководит работой доцент кафедры экологии, биологии и природных ресурсов, кандидат биологических наук Анна Литвиненко.

«Проект назревал давно и на данный момент интересен не только нашим рыбопромышленникам, но и, даже в большей мере, отечественным производителям кормов, — говорит научный руководитель. — Ранее все рыбоводные заводы Сахалинской области кормили молодь лососей проверенной продукцией датского производства, но с прошлого года перешли на отечественные корма, последствия которых для лососей еще не вполне известны. Теперь необходимо изучить, насколько российские корма эффективны при искусственном воспроизводстве и насколько молодь после кормления ими окажется жизнестойкой и способной преодолеть трудности после выпуска с рыбоводных заводов».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СахГУ, перед учеными стоит непростая задача, поскольку пока отсутствует четкое определение критериев для молоди тихоокеанских лососей, характеризующих ее жизнестойкость и описывающих гематологические, гистологические, биохимические и физиологические параметры перед выпуском.

«Разрозненные исследования, которые велись ранее, не позволяют собрать полную картину воздействия отечественных кормов на молодь лососей. Существующие на сегодняшний день критерии ограничиваются только весовыми показателями с нормой для каждого вида рыб, а иммунный статус, состояние внутренних органов и другие качественные показатели молоди лососей, характеризующие ее физиологическое состояние и способность выжить после выпуска — никак не отслеживаются», — обратили внимание в университете.

Цель проекта — проведение многолетних комплексных исследований гистологических, гематологических, биохимических показателей выпускаемой с ЛРЗ молоди и ее микроэлементного состава с учетом экологических факторов среды и сравнением с эталонной, дикой молодью.

Исследования будут вестись исходя из задач, поставленных индустриальными партнерами. В качестве площадок планируется использовать заводы всех районов Сахалинской области, включая Северные и Южные Курилы, с которыми сейчас заключаются договоры о взаимодействии.

Отмечено, что в корпусе СахГУ практически отремонтировано помещение лаборатории, закуплено необходимое оборудование для масштабного развертывания исследований в рамках проекта. Консультативную поддержку проекту будет оказывать Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ведущие специализированные институты РАН и вузы.

В течение пяти лет должны быть сформированы базы данных и выработаны новые критерии, которые в дальнейшем планируется запатентовать. Это даст понимание качественных характеристик молоди, вскармливаемой определенными видами кормов, и позволит вносить корректировки в процессе выращивания, подчеркнули в пресс-службе.

«Активная фаза проекта начнется с мая: мы приступим к сбору материала на стадии ската. Причем планируется сбор как искусственной, так и естественной молоди с нерестилищ для сравнения характеристик молоди в разных экологических условиях», — сообщила Анна Литвиненко.

Кроме того, в рамках проекта студенты университета пройдут обучение по методикам гематологического и гистологического анализа. Сегодня на всем Дальнем Востоке нет специалистов, использующих в работе эти методики, обратили внимание в СахГУ.

Планируется, что взаимодействие ученых и производителей кормов при поддержке ВНИРО и конечных потребителей — рыбоводных заводов — позволит в итоге выдать качественный отечественный продукт.

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