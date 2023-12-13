Для обращения с биоотходами прописали правила

В законодательство вносятся изменения по регулированию обращения с биологическими отходами. Прописано соответствующее определение, устанавливаются особенности сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения отходов.

Большую часть поправок федеральный закон от 12 декабря 2023 г. № 582 вносит в закон «О ветеринарии», сообщает корреспондент Fishnews.

Так, биологическими отходами признаются останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности, ветеринарные конфискаты, отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Предусматривается подразделение биологических отходов на две категории: умеренно опасные биологические отходы и особо опасные биологические отходы.

Также устанавливаются особенности сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов. В частности, допускается уничтожение биологических отходов только с использованием специальных объектов.

Федеральный закон регулирует вопросы по учету организаций и граждан, осуществляющих обращение с биологическими отходами, а также объектов уничтожения биологических отходов. Устанавливается, что такой учет ведется через включение соответствующей информации во ФГИС в области ветеринарии.

Определяются особенности содержания и (или) эксплуатации объектов биологических отходов и ликвидации скотомогильников.

Корреспондирующие изменения вносятся в Водный кодекс, закон «О рыболовстве…» и другие законодательные акты РФ. В частности, размещение объектов уничтожения биологических отходов запрещается в границах водоохранных зон и может быть запрещено в рыбохозяйственных заповедных зонах.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 марта 2025 г.

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